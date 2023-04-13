Çaykur Rizespor, Sakarya'da 2 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yendi.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Nurettin Dinçer Demir
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Mithat Pala (Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 76 Alberk Koç), Ogün Özçiçek (Dk. 84 Azubuike), Alper Potuk, Benhur Keser, Olawoyin (Dk. 46 Miya-Dk. 74 Bolasie), Amilton, Mary
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 77 Donkor), Çağlayan Menderes, Ümit Kurt, İsmail Erdoğan, Grechyshkin, Hakan Yavuz (Dk. 69 Burak Süleyman), Nalepa, Dimitrov, Oğuzhan Akgün (Dk. 90+3 Mehmet Akyüz), Milosevic (Dk. 77 İbrahim Has)
GOLLER: Dk. 52 Dimitrov (Sakaryaspor), Dk. 55 Mary, Dk. 90+11 Bolasie (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Dk. 35 Emirhan Topçu, Dk. 90 Amilton, Dk. 90+2 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Dk. 60 Nalepa, Dk. 82 Grechyshkin, Dk. 90 Burak Süleyman (Sakaryaspor)