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Spor

Çaykur Rizespor, Sakarya'da 2 golle kazandı

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 18:57 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Sakarya'da 2 golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Nurettin Dinçer Demir

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Mithat Pala (Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 76 Alberk Koç), Ogün Özçiçek (Dk. 84 Azubuike), Alper Potuk, Benhur Keser, Olawoyin (Dk. 46 Miya-Dk. 74 Bolasie), Amilton, Mary

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 77 Donkor), Çağlayan Menderes, Ümit Kurt, İsmail Erdoğan, Grechyshkin, Hakan Yavuz (Dk. 69 Burak Süleyman), Nalepa, Dimitrov, Oğuzhan Akgün (Dk. 90+3 Mehmet Akyüz), Milosevic (Dk. 77 İbrahim Has)

GOLLER: Dk. 52 Dimitrov (Sakaryaspor), Dk. 55 Mary, Dk. 90+11 Bolasie (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 35 Emirhan Topçu, Dk. 90 Amilton, Dk. 90+2 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Dk. 60 Nalepa, Dk. 82 Grechyshkin, Dk. 90 Burak Süleyman (Sakaryaspor)

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