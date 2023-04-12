Çaykur Rizespor, Sakaryaspor mesaisini tamamladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynayacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 13 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile tamamladı. Yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Çaykur Rizespor ligde oynadıı 29 resmi maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 54 puan topladı. Karadeniz ekibi aldığı puan ile ligde 4. sıraya yerleşti.