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Spor

Çaykur Rizespor, Sakaryaspor mesaisini tamamladı

Spor Toto 1. Lig 32. haftasında sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor maç hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 16:13 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Sakaryaspor mesaisini tamamladı
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Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynayacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 13 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile tamamladı. Yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Çaykur Rizespor ligde oynadıı 29 resmi maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 54 puan topladı. Karadeniz ekibi aldığı puan ile ligde 4. sıraya yerleşti.

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