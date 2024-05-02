İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3891
  • EURO
    34,7549
  • ALTIN
    2403.37
  • BIST100
    10179.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor, yarın Beşiktaş deplasmanına konuk olacak
Spor

Çaykur Rizespor, yarın Beşiktaş deplasmanına konuk olacak

Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, yarın Beşiktaş deplasmanına konuk olacak
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ligde son hafta sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Rize temsilcisi, 35. haftada 49 puanla averajla 7. sırada yer alıyor.

Yarın oynanacak karşılaşmada Karadeniz ekibinde sakatlıklar nedeniyle tedavileri süren Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak. MKE Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan kaleci Gökhan Akkan'ın da Beşiktaş deplasmanında görev alması beklenmiyor.

Yeşil-mavililer, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazanmıştı.

Karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.