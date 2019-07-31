Çaykur Rizespor'da Arman Traore ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor, Armand Traore'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Çaykur Rizespor, Armand Traore'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
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