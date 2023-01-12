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Spor

Çaykur Rizespor'da hazırlıklar tamamlandı

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci devresi için Antalya'daki hazırlık kampını tamamladı.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da hazırlıklar tamamlandı
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Spor Toto 1. Lig'in ikinci devresi için Antalya'da kampa giren Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısının sona ermesiyle lige verilen üç haftalık arada Antalya'da kamp yapan yeşil-mavili ekip teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde spor salonunda çalışmalarını tamamladı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında 14 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan yeşil-mavililer akşam saatlerinde hava yolu ile Ankara'ya gidecek. Kampta bulunan oyuncular ile Ankara'ya gidecek olan Rizespor 16 Ocak Pazartesi günü Rize'de toplanarak kupada karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.

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