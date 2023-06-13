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Spor

Çaykur Rizespor'da İlhan Palut dönemi

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor teknik direktör İlhan Palut ile anlaştı. Anadolu ekibi genç teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Haziran 2023 Salı 13:57 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da İlhan Palut dönemi
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Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz teknik direktör İlhan Palut ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Basın toplantısında konuşan İlhan Palut, "İnşallah güzel günler yaşayacağız. Şehirde şahsıma oluşan ilgiy ve güvene teşekkür ediyorum. Güven ağır bir yük. İnşallah bu ilgiye Rizespor'un başarısı ile karşılık vermeye çalışacağız." dedi.

Transfer ile ilgili de konuşan genç çalıştırıcı, "Başkanımız ve yönetimimizle bir toplantımız olacak. Yeni sezon kadrosu için görüşlerimi ileteceğim. İyi bir takım, bu ligin şartlarına uygun bir takım olmak istiyoruz. Bu takımda başarılı olacak bir takımı yönetimimizle oluşturmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

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