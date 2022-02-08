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Spor

Çaykur Rizespor'dan açıklama: Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

8 Şubat 2022 Salı 00:27 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 00:27
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Süper Lig takımı Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak oynayan oyuncu Aziz Aksoy ve ailesinin silahlı saldırıya uğradığını, annesi, babası ve kardeşinin yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Aziz Aksoy'un yara almadan kurtulduğu saldırıda futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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