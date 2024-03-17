Çaykur Rizespor'dan müthiş geri dönüş!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Gaziantep'in golü 54. dakikada Deian Sorescu'dan geldi. Rizespor'a eşitliği getiren golü ise Gaziantep FK'dan Salem M'Bakata 64. dakikada kendi kalesine kaydetti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ise 84. dakikada Ibrahim Olawoyin ve 90+7'de Altin Zeqiri attı.

PENALTI KAÇTI



Ayrıca Rizespor'da Jonjo Shelvey, 71. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi

Son 5 maçında 4 yenilgi alan İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, bu galibiyet birlikte ile puanını 42'ye yükseltti.

Selçuk İnan ile çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK ise bu sonuçla birlikte 31 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Çaykur Rizespor, İstanbulspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor - Gaziantep FK müsabakasının ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.

8. dakikada Hojer'in savunmanın arkasına ara pasında hareketlenen Minchev'in ceza sahası içerisine soldan girdikten sonra yerden şutunda, kaleci Nita yatarak topu kontrol etti.

25. dakikada Dragus'un ara pasında sol taraftan ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan soluna iyi uzanarak topu çelmeyi başardı.

27. dakikada Shelvey'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Akintola'nın ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, kaleci Nita iki hamlede topu kontrol etti.

40. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra plase vuruşunda, filelere gitmekte olan topu Emirhan Topçu ayak koyarak kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

BİRAZDAN...