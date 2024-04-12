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Spor

Çaykur Rizesporlu Faye, antrenmanda sakatlandı

Çaykur Rizespor forması giyen futbolcu Mame Mor Faye'nin antrenmanda sakatlandığı açıklandı.

AA12 Nisan 2024 Cuma 16:55 - Güncelleme:
Çaykur Rizesporlu Faye, antrenmanda sakatlandı
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Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Mame Mor Faye'nin antrenmanda sakatlandığını bildirdi.

Türüt, yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mame Mor Faye'nin antrenman esnasında uyluk üst arka adalesinde ağrı hissettiğini belirtti.

Futbolcunun muayene edildiğini vurgulayan Türüt, "Futbolcumuzun MR tetkiki sonucunda sağ uyluk hamstring grubu semimem branous kasında grade 1b strain tespit edilmiş ve tahmini geri dönüşü 1-3 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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