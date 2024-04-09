İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2024 Salı / 1 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1575
  • EURO
    34,913
  • ALTIN
    2438.64
  • BIST100
    9832.48
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizesporlu futbolcu Varesanovic'in hedefi Avrupa
Spor

Çaykur Rizesporlu futbolcu Varesanovic'in hedefi Avrupa

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Dal Varesanovic, hedefleri hakkında konuştu.

AA9 Nisan 2024 Salı 11:21 - Güncelleme:
Çaykur Rizesporlu futbolcu Varesanovic'in hedefi Avrupa
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de attığı 9 gol ile Çaykur Rizespor'un en golcü oyuncusu konumundaki Dal Varesanovic, tamamen kulübe ve kişisel performansına odaklandığını belirterek, "Amacım Çaykur Rizespor ile bu sezon hedeflerimize ulaşmak ve Avrupa'ya gitmek." dedi.

Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Varesanovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip takım olduklarını söyledi.

Ligin ilk haftasında 2-1 kaybettikleri Yukatel Adana Demirspor maçını hatırlatan Varesanovic, "Kamuoyunda o maçtan sonra bize çok fazla şans tanınmıyordu. Hocamızın bizden beklentisi hep çok yüksek oldu. Biz de sahada bu beklentiyi karşılamaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Varesanovic, ligde bulundukları noktadan çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz. Şu anda bireysel hiçbir şeye kulak asmıyoruz. Tamamen kulübüme ve kişisel performansıma odaklanmış durumdayım. Amacım Çaykur Rizespor ile bu sezon hedeflerimize ulaşmak ve Avrupa'ya gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye transferinin kendisini mutlu ettiğini, uyum sorunu yaşamayacağını bildiğini kaydeden Varesanovic, kendisine dair beklentileri ve hedeflerinin her zaman büyük olduğunu aktardı.

Varesanovic, Çaykur Rizespor'a gelirken olabildiğince fazla süre almayı ve aldığı süre içerisinde iyi işler yapmayı amaçladığını belirterek, şu ana kadar güzel bir performans sergilediğini düşündüğünü söyledi.

Geride kalan haftalarda attığı 9 gol ile takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu vurgulayan Varesanovic, şunları kaydetti:

"Takımın en golcü oyuncusu olabileceğimi düşünmüyordum. Benim için bireysel performanstan çok takım performansı önemli. Bireysel performans her zaman takımdan sonra gelir. Takım ile çok iyi işler yaptık. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Günün sonunda kimin kaç gol, kaç asist yaptığından çok kazandığımız maçlar değerli."

- "Liverpool'da zorlukları erken görmem benim adıma artı oldu"

22 yaşındaki futbolcu, genç yaşta Liverpool'a transfer olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Liverpool gibi bir takım size geldiğinde 'Hayır' demeniz imkansız. Küçük yaşta ailemden ilk kez ayrılmıştım. Zihinsel olarak belki buna hazır değildim. Liverpool'da bunun sıkıntılarını çok yaşadım. Bunları yaşamış olmam, orada yaşadığım sorunlar bugün daha güçlü olmamı sağladı. Liverpool'da zorlukları erken görmem benim adıma artı oldu."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.