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Spor

Çaykur Rizespor'un deplasman laneti devam ediyor

Dün akşam Galatasaray deplasmanından mağlubiyet ile ayrılan Çaykur Rizespor, 16 Eylül'de Konyaspor'u mağlup etmesinin ardından dış sahada bir türlü yüzü gülmedi.

Fanatik9 Mart 2024 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un deplasman laneti devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'de dün akşam Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor, güçlü rakibine 6-2'lik farklı skorla kaybetti. İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, ligde geçen hafta aldıkları 3-0'lık Kayserispor galibiyetinin moraliyle çıktığı mücadeleden üzgün ayrıldı. Güçlü rakibi karşısında 2 gol bulsa da kalesini 6 kez gole kapatamayan Rizespor, bu sonuçla 29 maç sonunda 39 puanda kaldı.

İlhan Palut'un öğrencilerinin ligde deplasmanda kazanamaması serisi de 11 karşılaşmaya çıktı. Rize, son olarak 16 Eylül'de Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Rizespor'un sonrasında yüzü gülmedi! Rize, Süper Lig'deki sıradaki maçına 17 Mart'ta Gaziantep karşısında çıkacak.

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