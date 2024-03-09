Çaykur Rizespor'un deplasman laneti devam ediyor

Trendyol Süper Lig'de dün akşam Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor, güçlü rakibine 6-2'lik farklı skorla kaybetti. İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, ligde geçen hafta aldıkları 3-0'lık Kayserispor galibiyetinin moraliyle çıktığı mücadeleden üzgün ayrıldı. Güçlü rakibi karşısında 2 gol bulsa da kalesini 6 kez gole kapatamayan Rizespor, bu sonuçla 29 maç sonunda 39 puanda kaldı.

İlhan Palut'un öğrencilerinin ligde deplasmanda kazanamaması serisi de 11 karşılaşmaya çıktı. Rize, son olarak 16 Eylül'de Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Rizespor'un sonrasında yüzü gülmedi! Rize, Süper Lig'deki sıradaki maçına 17 Mart'ta Gaziantep karşısında çıkacak.