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Spor

Çaykur Rizespor'un konuğu Antalyaspor

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un konuğu Antalyaspor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda İstanbulspor karşısında 4-0 kazanan Rize temsilcisi, 45 puanla 6. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Faye, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavililer, bu maçın son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele, 0-0 sona ermişti.

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