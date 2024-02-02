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Spor

Çaykur Rizespor'un konuğu Konyaspor

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor yarın sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

AA2 Şubat 2024 Cuma 10:44 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un konuğu Konyaspor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilen Rize temsilcisi, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Alikulov ve Laine, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-1 kazanmıştı.

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