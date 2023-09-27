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Spor

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'in 7. haftasında rakibi: Fenerbahçe

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un Süper Lig'in 7. haftasında rakibi: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman, koşunun ardından yarı sahada kısa pas çalışmasıyla devam etti.

Yeşil-mavili futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Rize temsilcisi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

"TÜM TAKIMLARIMIZA VE FUTBOLSEVERLERE SAYGI ÖNCELİĞİMİZDİR"

Öte yandan yeşil-mavili kulübün açıklamasında, kulüp başkanı İbrahim Turgut'un, hazırlıkları devam eden Fenerbahçe maçına dair herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

"18 yıl sonra yendiğimiz Trabzonspor gibi 42 yıl sonra da Fenerbahçe'yi yeneceğiz." şeklindeki açıklamaların hayal ürünü olduğu aktarılan açıklamada, "Her maça olduğu gibi Fenerbahçe maçına da galibiyet amacıyla hazırlanmaktayız. Zorlu maç öncesi bir kez daha belirtmek isteriz ki tüm takımlarımıza ve futbolseverlere saygı önceliğimizdir. Dayanışma ve huzurun en üst seviyede olacağı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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