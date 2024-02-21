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Spor

ÇBK Mersin kazandı. yarı finale göz kırptı

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 79-62'lik skorla mağlup etti.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 23:53 - Güncelleme:
ÇBK Mersin kazandı. yarı finale göz kırptı
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 79-62 yendi.

İki takımı karşı karşıya getiren çeyrek final serisinde ikinci karşılaşma, 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Tijmen Last (Hollanda)

ÇBK Mersin: Mabrey 26, Epoupa 10, Araujo 5, Mavunga 14, Copper 20, Asena Yalçın, Kiss, Melis Gülcan, Cornelius, Derin Yaya, Sinem Ataş, Holingsvorth 4

Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Gulbe 9, Fiebich 11, Atkinson 8, Diallo 10, Lacorzana 4, Holesinska, Pointer 9, Gimeno 5, Hermosa 2, Geldof 2

1. Periyot: 26-22

Devre: 51-42

3. Periyot: 66-54

  • çbk mersin
  • Casademont Zaragoza
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

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