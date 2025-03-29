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Spor

ÇBK Mersin seriyi eşitledi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 91-72 yendi.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 17:45 - Güncelleme:
ÇBK Mersin seriyi eşitledi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 91-72 yendi.

ÇİMSA ÇBK Mersin, böylece seride durumu 1-1'e getirdi. İki takım arasındaki serinin üçüncü ve son maçı 31 Mart Pazartesi günü Mersin'de yapılacak.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Kerem Yılmaz, Yücel Çilingir, Burak Durmuş

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 5, Wheeler 23, Merve Arı, Nared 14, Serfa 18, Wallace 10, İlayda Güner 2, Merve Uygül

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 19, Carleton 23, Mccovan 8, Johannes 14, Pelin Derya Bilgiç 4, Rupert 13, Sinem Ataş 10, Asena Yalçın

1. Periyot: 13-26

Devre: 34-46

3. Periyot: 59-70

Beş faulle çıkan: 35.18 Wheeler (Nesibe Aydın)

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