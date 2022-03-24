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Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde OGM Ormanspor'u 96-93 mağlup ederek finale yükseldi.

24 Mart 2022 Perşembe 22:02 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 22:02
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Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında, OGM Ormanspor'u 96-93 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finale çıktı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 26 Mart Cumartesi oynanacak finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Yener Yılmaz, İbrahim Altıntaş, İsmail Binbir

OGM ORMANSPOR: Robinson 16, Sevgi Uzun 15, Mc Cowan 20, Damla Gezgin 14, Lucet 12, Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 2

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 10, Sinem Ataş 2, Fagbenle 21, Hayes 17, Boner 24, Feride Şevval Akalan, Melis Talay 6, Fatmanur Karakaş 2, Esra Ural Topuz 8, Nika Baric 6

1. PERİYOT: 24-24

DEVRE: 43-50

3. PERİYOT: 69-75

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 36.46 Nika Baric (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

  • Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
  • OGM Ormanspor
  • ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

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