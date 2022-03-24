ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında, OGM Ormanspor'u 96-93 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finale çıktı.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 26 Mart Cumartesi oynanacak finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Yener Yılmaz, İbrahim Altıntaş, İsmail Binbir
OGM ORMANSPOR: Robinson 16, Sevgi Uzun 15, Mc Cowan 20, Damla Gezgin 14, Lucet 12, Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 2
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 10, Sinem Ataş 2, Fagbenle 21, Hayes 17, Boner 24, Feride Şevval Akalan, Melis Talay 6, Fatmanur Karakaş 2, Esra Ural Topuz 8, Nika Baric 6
1. PERİYOT: 24-24
DEVRE: 43-50
3. PERİYOT: 69-75
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 36.46 Nika Baric (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)