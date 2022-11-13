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Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi evinde farklı kazandı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 91-68 mağlup etti.

AA13 Kasım 2022 Pazar 18:36 - Güncelleme:
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi evinde farklı kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Nesibe Aydın'ı 91-68 yendi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Murat Ciner, Yücel Çilingir, Furkan Keseratar

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 6, Sinem Ataş 13, Tiffany 12, Boner 17, Theresa 15, Özge Özışık 4, Gökşen Fitik 9, Holingsvorth 3, Esra Ural Topuz 7, Gamze Takmaz 5, Asya Ülker, Elanur Menteş

NESİBE AYDIN: Feride Şevval Akalan 16, Thomas 10, Nelson 11, Derin Yaya 7, Dieng 5, Duygu Özen, Elif Emirtekin 8, İlayda Güner 11, Beylem İlba

1. PERİYOT: 22-14

DEVRE: 55-32

3. PERİYOT: 73-48

  • ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
  • Nesibe Aydın
  • Basketbol Süper Ligi

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