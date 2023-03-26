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Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi evinde farklı kazandı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Rize Belediyespor'u 90-66 mağlup etti.

AA26 Mart 2023 Pazar 18:01 - Güncelleme:
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi evinde farklı kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Rize Belediyespor'u 90-66 yendi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Göksun Öz, Seda Esen, Safa Halit Çakır

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 7, Sinem Ataş 11, Williams 14, Gray 9, Crvendakic 14, Gamze Takmaz 7, Özge Özışık 9, Gökşen Fitik 7, Cansu Köksal Öngüner 5, Esra Ural Topuz 7

RİZE BELEDİYESPOR: Brown 19, Morgan 6, Arzu Asiye Özdemir 12, Benson 14, Sümeyya Özcan 1, Niray Sena Aral, İsra Kopuz 3, Cansu Öncel, Eydina Topçu 1, Deniz Üstün 10

1. PERİYOT: 22-12

DEVRE: 44-32

3. PERİYOT: 71-52

  • ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
  • Rize Belediyespor
  • Basketbol Süper Ligi

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