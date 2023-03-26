ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi evinde farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Rize Belediyespor'u 90-66 yendi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Göksun Öz, Seda Esen, Safa Halit Çakır
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 7, Sinem Ataş 11, Williams 14, Gray 9, Crvendakic 14, Gamze Takmaz 7, Özge Özışık 9, Gökşen Fitik 7, Cansu Köksal Öngüner 5, Esra Ural Topuz 7
RİZE BELEDİYESPOR: Brown 19, Morgan 6, Arzu Asiye Özdemir 12, Benson 14, Sümeyya Özcan 1, Niray Sena Aral, İsra Kopuz 3, Cansu Öncel, Eydina Topçu 1, Deniz Üstün 10
1. PERİYOT: 22-12
DEVRE: 44-32
3. PERİYOT: 71-52