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Spor

Cebio Soukuo, Bandırmaspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Sandhausen'da forma giyen golcü Cebio Soukuo'yu kadrosuna kattı.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Cebio Soukuo, Bandırmaspor'da
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Beyçimento Bandırmaspor, Bundesliga 2'de Sandhausen'da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Cebio Soukuo ile sözleşme imzaladı.

Bordo-beyazlılar, Beninli kanat oyuncusu Cebio Soukuo ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Kulüp başkanı Onur Göçmez'in de katıldığı imza töreninde, Soukuo kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Soukuo, FC Hansa Rostock, Sandhausen, Arminia Biefeld, Erzgebirge Aue ve son olarak da Rot-Weiss Essen de forma giymişti.

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