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Spor

Cedi Osman en iyi 5'ini seçti! ''Milli takımı çok özledim''

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2020 Cuma 21:07 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 21:07
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, milli takım formasını giymeyi özlediğini belirtti.

Cedi Osman, FIBA'nın internet sitesinde yer alan yazısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçirdiğini ifade etti.

Basketbolsuz bir hayatın kendisi için zor olduğunu kaydeden Cedi, "Umarım en kısa zamanda durum daha iyiye gider. Basketbolu ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Özellikle de Türkiye için oynamayı özledim." yorumunu yaptı.

Milli formayla sahaya çıktığında yaşadıklarını aktaran Cedi, "Tribünlerin milli marşı okumaya başladığını duyduğunuz anda tüyleriniz diken diken olmaya başlar. Şimdi o anları düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

25 yaşındaki basketbolcu, Türkiye tarihinin en iyi beşini ise, "Kerem Tunçeri, Cedi Osman/Furkan Korkmaz, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova ve Mehmet Okur." şeklinde seçti.

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