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Spor

Cedi Osman'ın 15 sayısı yenilgiyi önleyemedi

NBA'de Cleveland Cavaliers deplasmanda Memphis Grizzlies'e 132-121 yenildi. Karşılaşmada 15 sayı, 2 ribaunt, 1 asistlik performans sergileyen Cedi Osman takımının mağlubiyetine engel olamadı.

21 Ekim 2021 Perşembe 10:54 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:54
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NBA'de Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Memphis Grizzlies'e 132-121 mağlup oldu.

Grizzlies'ta 37 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynayan Ja Morant, galibiyete önemli katkı sağladı. Desmond Bane, 22 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, De'Anthony Melton, 20 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.

Karşılaşmada 17 dakika süre alan Cedi Osman'ın 15 sayı, 2 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği konuk ekipte, Jarrett Allen 25 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, Evan Mobley ve Collin Sexton 17'şer sayı üretti.

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