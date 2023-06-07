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Spor

Cedric Bakambu'nun yeni adresi belli oluyor!

Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi bu yaz sona erecek olan yıldız golcü Cedric Bakambu'nun yeni durağı netleşiyor.

7 Haziran 2023 Çarşamba 19:14 - Güncelleme:
Cedric Bakambu'nun yeni adresi belli oluyor!
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Fransız yıldız Cedrid Bakambu'nun yeni adresi belli oluyor. Fransız basınında yer alan habere göre; BAE ekibi Al-Nasr SC, Kongolu 32 yaşındaki oyuncu ile anlaştığı iddia edildi.

Haberde tecrübeli golcünün Arap ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Ayrıca, yıldız oyuncu Cedric Bakambu'nun yılda 3,5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan oyuncu bedelsiz olarak BAE ekibine katılacak.

CEDRİC BAKAMBU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Cedric Bakambu, Yunanistan ekibi Olympiakos ile çıktığı 37 maçta 18 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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