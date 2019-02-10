Ceferin’den Türk ekiplerine müjde
UEFA Başkanı, FFP kurallarını esneteceklerini açıkladı. Galatasaray, Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon, transferde daha rahat hareket edecek.
- StarSpor
UEFA'dan müjdeli haber. Yeniden UEFA Başkanı seçilen Ceferin, yapılandırma anlaşmalarını esneteceklerini ve FFP kurallarını yumuşatacaklarını açıkladı. Türkiye’de özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray, İtalya’da Milan’ın sorun yaşadığı yeniden yapılanma anlaşmaları ile ilgili olarak Ceferin, “Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız. Maddi açıdan kendini kanıtlamış kulüplerin harcama özgürlüğünü artıracağız” dedi. Fener ve G.Saray’ın yanı sıra Beşiktaş ile Trabzon da transferde daha rahat hareket edebilecekler.
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