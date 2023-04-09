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Spor

Cem Bölükbaşı'ndan tatsız sonuç

Japonya'da düzenlenen Super Formula Şampiyonası'nda boy gösteren Türk pilo Cem Bölükbaşı, sezonun 2.yarışında 17.oldu.

AA9 Nisan 2023 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Cem Bölükbaşı'ndan tatsız sonuç
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Japonya'da düzenlenen Super Formula Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, sezonun 2. yarışını 17. sırada tamamladı.

Oyama kasabasındaki 4,5 kilometrelik Fuji Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 41 tur üzerinden yapıldı.

TGM Grand Prix takımı adına yarışan Cem, 18. sırada başladığı mücadelede damalı bayrağı 17. sırada gördü.

Tomoki Nojiri (Red Bull MUGEN takımı) birinci, Sho Tsuboi 2'nci (Inging), Kenta Yamashita (Kondo) ise 3'üncü sırayı aldı.

Super Formula'da sezonun 3. yarışı 23 Nisan'da düzenlenecek.

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