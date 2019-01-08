Cem İlkel, Avustralya Açık Tenis Turnuvası elemelerine iyi başladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloya yükselme maçlarının ilki için korta çıkan milli sporcu Cem İlkel, Belaruslu rakibi Egor Gerasimov'u 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 14-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tabloya yükselme maçları başladı.

Tek erkeklerde dünya klasmanının 252'nci sırasında yer alan 23 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, elemelerin ilk gününde dünya 157 numarası 26 yaşındaki Belaruslu Egor Gerasimov ile karşılaştı.

Melbourne Park'ta oynanan maçın ilk setini 6-3 kaybeden Cem İlkel, ikinci seti 6-3 alarak maça yeniden ortak oldu. Çekişmeli geçen üçüncü seti de hanesine 7-6 yazdıran milli tenisçi, ikinci tura yükseldi.

Maçın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İlkel, Avustralya Açık elemelerinde ilk kez tur geçmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Daha önce dört kere kaybetmiştim. Dördü de önemli ve güzel maçlardı ama en önemlisi buydu. Sayıları, maç puanlarını kaybettikçe biraz gerildim. Yürekli olmak, devam etmek önemliydi. Bunu başardığım, başardığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Milli tenisçi, elemelerdeki ikinci maçını 10 Ocak Perşembe günü oynayacak.