İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4669
  • 6,2577
  • 225.576
  • 89.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cem İlkel, Avustralya Açık Tenis Turnuvası elemelerine iyi başladı

Avustralya Açık'ta ana tabloya yükselme maçlarının ilki için korta çıkan milli tenisçi Cem İlkel, Belaruslu rakibi Egor Gerasimov'u 2-1 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloya yükselme maçlarının ilki için korta çıkan milli sporcu Cem İlkel, Belaruslu rakibi Egor Gerasimov'u 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 14-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tabloya yükselme maçları başladı.

Tek erkeklerde dünya klasmanının 252'nci sırasında yer alan 23 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, elemelerin ilk gününde dünya 157 numarası 26 yaşındaki Belaruslu Egor Gerasimov ile karşılaştı.

Melbourne Park'ta oynanan maçın ilk setini 6-3 kaybeden Cem İlkel, ikinci seti 6-3 alarak maça yeniden ortak oldu. Çekişmeli geçen üçüncü seti de hanesine 7-6 yazdıran milli tenisçi, ikinci tura yükseldi.

Maçın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İlkel, Avustralya Açık elemelerinde ilk kez tur geçmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Daha önce dört kere kaybetmiştim. Dördü de önemli ve güzel maçlardı ama en önemlisi buydu. Sayıları, maç puanlarını kaybettikçe biraz gerildim. Yürekli olmak, devam etmek önemliydi. Bunu başardığım, başardığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Milli tenisçi, elemelerdeki ikinci maçını 10 Ocak Perşembe günü oynayacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

Hindistan sınırlarına lazer çit sistemi kurdu

Hindistan sınırlarına lazer çit sistemi kurdu

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak

İZBAN eziyeti bitti: Başkan Erdoğan yetkisini kullandı

İZBAN eziyeti bitti: Başkan Erdoğan yetkisini kullandı

Çin'den gözdağı: DF-16'yı hazır hale getirdiler

Çin'den gözdağı: DF-16'yı hazır hale getirdiler

'Herkes ayağını denk alsın!'

'Herkes ayağını denk alsın!'
 

POPÜLER HABERLER

Isuzu D-Max sürüş izlenimi

Isuzu D-Max sürüş izlenimi

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA