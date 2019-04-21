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Cengiz sakatlıktan döndü, Roma 1 puana razı oldu

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı.

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Ligin 33. haftasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren iki takımdan Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda Roma'yı ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Roma, 14. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Inter, 61. dakikada Ivan Perisic'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Roma'da yeniden ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Nicolo Zaniolo'ya bıraktı.

Bu sonuçla Inter 61 puanla 3'üncü, Roma ise 55 puanla 5'inci sırada yer aldı.

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