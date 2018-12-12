Cengiz Ünder attı, Plzen sevindi

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 6. ve son haftasında Çek temsilcisi Viktoria Plzen, evinde Roma'yı konuk etti. Doosan Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Plzen, UEFA Avrupa Ligi biletini de kaptı.

Plzen'in gollerini 62. dakikada Kovarik ve 72. dakikada Chory kaydetti. Roma'nın tek golü, milli oyuncumuz Cengiz Ünder'den geldi. Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performansa ulaştı. Yıldız oyuncu toplamda ise 18 maçta 4 gol ve 5 asist istatistiklerini yakladı.

Galibiyetin ardından puanını 7 yapan Plzen, aynı puanlı CSKA Moskova'yı ikili averaj ile geride bırakarak 3. sırayı kaptı ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Daha önce çıkmayı garantileyen Roma ise, 9 puanla 2. basamakta yer alarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakiplerini beklemeye başladı.

ARDA TURAN'DAN SONRA CENGİZ ÜNDER

Cengiz Ünder, Türk olmayan bir takımın formasıyla bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 3+ gol atmayı başaran ikinci Türk oldu; Arda Turan 2013/14'te Atletico Madrid ve 2016/17'da Barcelona formalarıyla bu turnuvada dörder gol atmıştı. (Sporx)