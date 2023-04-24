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Spor

Cengiz Ünder, Fransa'da gol atmaya devam ediyor

Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Olimpik Lyon'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Olimpik Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder attığı golle takımını deplasmanda öne geçirdi.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 00:12 - Güncelleme:
Cengiz Ünder, Fransa'da gol atmaya devam ediyor
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etti.

Ligde 32. haftanın kapanış karşılaşmasında, bu sezon zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, orta sıralarda yer alan Olimpik Lyon'a konuk oldu.

Konuk ekip, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 44. dakikada fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Olimpik Lyon, 68. dakikada Alexandre Lacazette'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Olimpik Marsilya, 90+2. dakikada Malo Gusto'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, puanını 67'ye çıkaran Olimpik Marsilya, lider Paris Saint-Germain'in 8 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Olimpik Lyon ise 50 puanla 7. sırada kaldı.

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