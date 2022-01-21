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Spor

Böyle sevgi görülmedi! Cengiz Ünder Fransa'da tarih yazdı

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, Fransa'da tarih yazıyor... Ligde çıktığı ilk 4 haftada en çok gol atan oyuncular arasına girmeyi başaran milli yıldız 44 yıl sonra Bordeaux deplasmanında gelen galibiyet golünü atarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 24 yaşındaki oyuncu taraftarların sevgilisi oldu.

star.com.tr21 Ocak 2022 Cuma 21:31 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 22:04
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Cengiz Ünder, geçtiğimiz yaz aylarında transfer olduğu Marsilya'ya kısa sürede adapte oldu ve başarılı bir performansla sezona başladı. İlk 4 haftada 3 gol atan Cengiz Ünder, Fransa'da büyük takdir toplarken Marsilya forması giymiş birçok ünlü oyuncuyu da geride bırakmayı başardı. Milli futbolcu Fransız ekibinde ilk dört haftada en çok gol atmayı başaran isimler arasında zirveye çıktı.

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CENGİZ ÜNDER 44 YIL SONRA GALİBİYET GETİRDİ

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla Bordeaux deplasmanına çıktı. Karşılaşma 1-0'lık skorla biterken gol milli yıldızdan geldi ve Marsilya, Bordeaux deplasmanından tam 44 yıl sonra 3 puanla döndü. Galibiyeti getiren isim ise Cengiz Ünder oldu.

MARSİLYA TARAFTARI BAĞRINA BASTI

44 yıl sonra gelen Bordeaux galibiyetinin ardından ise Marsilya taraftarları galibiyeti getiren Cengiz Ünder'i adeta bağırlarına bastı. Ünlü Fransız taraftar grubu kale arkasına Cengiz Ünder ve Türk Bayrağı kareografisi hazırlayarak, "Bu tarihi zafer için tebrikler ve teşekkürler." mesajını yazdı.

Cengiz Ünder ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm kareografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

CENGİZ ÜNDER'İN MARSİLYA KARNESİ

24 yaşındaki milli oyuncu Marsilya forması ile 22 maçta forma şansı bulurken 8 gol ve 1 asistle katkıda bulundu. Cengiz Ünder, 3 maçı ise sakatlığı nedeniyle kaçırırken 1 maçta da kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı. Ünder forma şansı bulduğu 22 maçın 19'unda ilk 11'de yer aldı.

star.com.tr

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