Star.com.tr 1 Eylül 2021 Çarşamba 18:42 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 18:42

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder sezona müthiş bir başlangıç yaptı. İlk dört haftada üç gol atma başarısı gösteren Cengiz Fransa'da büyük takdir toplarken, Marsilya forması giymiş bir çok ünlü ismi de geride bırakmayı başardı. Milli futbolcu Marsilya'nın ilk dört haftada en çok gol atmayı başaran isimler arasında zirveye çıktı. Listede ise dünyaca ünlü futbolcular bulunuyor.

CENGİZ ÜNDER'E ÖVGÜLER DİZDİLER

Fransa ligue1'in resmi sitesi Marsilya formasıyla gösterdiği performansı sitesine taşırken Cengiz Ünder hazırlanan listede zirveye yerleşti.

Milli futbolcu Fransa'da Marsilya forması giyen ilk 4 lig maçında 3 veya daha fazla gol atan son 10 oyuncu arasında zirveye yükseldi. Cengiz listede dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli ile zirveye de yer alırken Dimitri Payet'i de yakaladı.

"EN İYİ TRANSFERİMİZ CENGİZ ÜNDER" DEMİŞTİ...

Marsilya bu sezon kadrosunu Pablo Longoria, Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder, Pau Lopez , William Saliba ve Luan Peres gibi isimleri transfer ederek takımına kazandırmıştı. Marsilya Kulüp Başkanı Pablo Longoria takıma yeni katılan isimler arasında en çok Cengiz Ünder'i beğendiğini ifade etmişti.

CENGİZ ÜNDER'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ GARANTİ MADDE...

Cengiz Ünder Fransız basınında övgüler alırken Marsilya'nın sistemine çabuk alıştığı ve dört maçta gösterdiği üç gollük performansla kalitesini gösterdiği belirtildi. Cengiz'in sözleşmesinde İtalyan gazeteci Filippo Biafora'nın verdiği bilgiye göre önümüzdeki sezon Marsilya'da kalmalı. Marsilya kulübü Ligue 1'de kalırsa sözleşme gereği transfer kesin gerçekleşecek. Satın alma opsiyonu 8,5 milyon euro olacak.