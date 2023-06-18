Cengiz Ünder geri dönüyor! Süper Lig devine hayırlı olsun...

23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yıldız oyuncu Cengiz Ünder için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için takımna resmi teklif yapacak.

CENGİZ ÜNDER GERİ DÖNÜYOR

Geçmişte Altınordu ve Medipol Başakşehir formaları da giyen Cengiz Ünder bu kez de Galatasaray formasıyla Süper Lig'de boy göstermeye hazırlanıyor.

ERDEN TİMUR ÇOK İSTİYOR

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, başarılı oyuncuyu gelecek sezonun kadro yapılanmasında görmek istiyor. Timur, buı konuda önümüzdeki günlerde harekete geçecek ve Fransız ekibi Marsilya'nın yöneticileriyle transfer için masaya oturacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burk'un da yıldız ismi çok beğendiği ve kadroya katılması için onay verdiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder bu sezon Marsilya ile tüm kulvarlarda 46 kez forma giydi başarılı oyuncu takımına 5 gol 6 asistlik katkı sağladı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Başarılı oyuncu Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro civarında gösteriliyor.