Cengiz Ünder için 52 milyon euro teklif hazırladılar

Roma’da harikalar yaratan Cengiz Ünder, transferde yine en popüler isimlerden biri olmaya devam ediyor. Son teklif ise Premier Lig devinden geldi. İtalya basınında yer alan haberde, Cengiz için Tottenham’ın tam 52 milyon euroyu hazırladığı ve teklif için istekli olduğu ifade edildi. İddiaya göre, Londra kulübünün, Roma’ya bu teklifle ilgili niyetlerini sunduğu aktarıldı. 21 yaşındaki yıldız için Arsenal ve Bayern Münih’in de benzer teklifler sunmaya hazırlandığı vurgulandı. Ancak Tottenham’ın Roma’da Monchi ve Pallotta’ya bu teklifi ilettiği bildirildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Tottenham kulübünün tarihine geçecek bir imzanın atılacağı kaydedildi.

(Skorer)