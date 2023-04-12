Cengiz Ünder için açtı ağzını, yumdu gözünü! “Her şeyi mahvediyor”

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Fransa medyasının gündeminden düşmüyor. Takımın son 4 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilmesi hem Cengiz Ünder'in hem de diğer yıldızların sertçe eleştirmesine neden oluyor. Fransız gazeteci Hakim Zhouri'nin Cengiz Ünder özelinde yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü.

CENGİZ ÜNDER, HEDEF DIŞI ŞUTLARLA HER ŞEYİ MAHVEDİYOR

Cengiz Ünder'in performansını kaleme alan Fransız gazeteci, milli oyuncu için "Harika sürüş ve keskin şutlar atma yeteneğine sahip ama kötü seçimler ve hedef dışı şutlar atıyor. Bekle gör tavrı ile her şeyi mahvediyor. Çok güçlü bir oyuncu fakat bunu kontrol edemediği sürece bir işe yaramıyor. Geçtiğimiz sezonki performansı çok iyiydi. Şimdi takımda bir dengesizlik yaratıyor." dedi.

CENGİZ ÜNDER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, bu sezon Ligue 1, Şampiyonlar Ligi ve Coupe de France olmak üzere çıktığı 38 resmi maçta 2 gol atarken 6 tane de asist yapabildi. Bu performans üzerine genç oyuncunun geçen sezon ve sakatlık sonrası dönemi baz alınarak en kötü dönemi olduğu vurgulandı.

Star Gazetesi