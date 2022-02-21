Cengiz Ünder kahroldu! ''Ürkek ve sönüktü''

Star.com.tr 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:30 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:30

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Clermont'u konuk etti. Velodrome Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 2-0 galip ayrıldı.

Clermont'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mohamed Bayo ve 84. dakikada Jim Allevinah kaydetti.

Marsilya yenilmesine rağmen Ligue 1'de 46 puanla 2. sıradaki yerini korudu. 27 puana yükselen Clermont ise 15. basamakta bulunuyor.

CENGİZ ÜNDER'E ÇOK DÜŞÜK PUAN!

Maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı. Girdiği iki net gol pozisyonundan yararlanamayan ve büyük üzüntü yaşayan Cengiz'in performansı Fransız basınında eleştiri konusu olurken, milli futbolcunun oyununa 10 üzerinden 3,5 puan verildi. İşte Fransızların Cengiz Ünder yorumları:

"CENGİZ ÜNDER ÜRKEK VE SÖNÜKTÜ"

Maxi Foot: "Marsilya'nın kanat oyuncusu ürkek bir performans sergiledi. Takım arkadaşları tarafından nadiren iyi pozisyonlara sokulan Türk Milli futbolcu, rakip kalede tehlike yaratmak için mücadele etti. Cengiz Ünder, Lirola ve Guendouzi'nin paslarıyla iki net pozisyona girdi ancak Clermont'un sağ beki Akim Zedadka ve kalecisi Ouparine Djoco'yu geçemedi. Çok sönüktü. (3.5 puan)"

"CENGİZ ÜNDER İYİ BİR AKŞAM GEÇİRMEDİ"

Foot Mercato: "Cengiz Ünder top sürmede ve top aktarımında başarılı değildi. Ayrıca ikili mücadelelerde sadece bir kez galip gelebildi. Ancak ikinci yarıda biraz daha iyiydi. 46. dakikadaki şutunu kaleci Djoco durdurdu. Türk futbolcu iyi bir akşam geçirmedi. (3.5 puan)"

29 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Marsilya'nın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bu sezon Fransız takımıyla çıktığı 29 resmi maçta 9 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.