Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, Hatayspor karşısında alınan galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.

Cengiz Ünder, "Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2 ay futbol oynamadım. Sakatlık dönüşü zor olsa da şimdiden 9 golüm oldu. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Mental olarak düşmemeye çalışıyorum. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve sadece işime odaklanıyorum." dedi.

Milli futbolcu, "Baskı olmuyor. Ankaragücü maçında benzer bir pozisyon yakaladım ama atamadım. Burada attım. Dusan ile çok iyi anlaşıyorum. Kendime güveniyorum ve özgüvenim var. Daha çok maç var. Uzaktan gollerimi taraftarlara göstereceğim." sözlerini sarf etti.

Cengiz Ünder, 2021-2022 sezonunda Marsilya'da 13 gol atmıştı.