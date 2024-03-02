İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2024 Cumartesi / 22 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cengiz Ünder: Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum
Spor

Cengiz Ünder: Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

2 Mart 2024 Cumartesi 21:29 - Güncelleme:
Cengiz Ünder: Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum
ABONE OL

Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, Hatayspor karşısında alınan galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.

Cengiz Ünder, "Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2 ay futbol oynamadım. Sakatlık dönüşü zor olsa da şimdiden 9 golüm oldu. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Mental olarak düşmemeye çalışıyorum. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve sadece işime odaklanıyorum." dedi.

Milli futbolcu, "Baskı olmuyor. Ankaragücü maçında benzer bir pozisyon yakaladım ama atamadım. Burada attım. Dusan ile çok iyi anlaşıyorum. Kendime güveniyorum ve özgüvenim var. Daha çok maç var. Uzaktan gollerimi taraftarlara göstereceğim." sözlerini sarf etti.

Cengiz Ünder, 2021-2022 sezonunda Marsilya'da 13 gol atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.