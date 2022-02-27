Cengiz Ünder krizinde ikinci perde! Dünya devi devrede, transfer an meselesi

Star Gazetesi 27 Şubat 2022 Pazar 21:59 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 21:59

Marsilya'da başarılı bir sezon geçiren Cengiz Ünder, takım arkadaşı Dimitri Payet tarafından eleştirilerek gündem olmuştu. Fransız ekibi bu olaydan sonra milli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusunda kararsız kaldı. Paris Saint-Germain'de bu krizi fırsata çevirerek sezon sonunda Cengiz Ünder'i kadrosuna katmayı planlıyor.

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Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Clermont'a 2-0 mağlup olan Marsilya'da takımın yıldız ismi Dimitri Payet, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarını sert sözlerle eleştirmişti. "Ne kaçırdık? Bence alçakgönüllü olmayı ve tevazuyu... Uyumlu olamadık." ifadelerini kullanan Payet'in hedefindeki ismin Cengiz Ünder olduğu iddia edilmişti.

MARSİLYA, CENGİZ ÜNDER KONUSUNDA KARARSIZ

Yaşanan bu hadisenin ardından Cengiz Ünder'in Marsilya'daki geleceği Fransız basınında tartışma konusu oldu. Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın oyuncunun satın alma opsiyonu için harekete geçip geçmeyeceği konusunda kararsız olduğu belirtildi.

PSG, KRİZDEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Fransız devi Paris Saint-Germain, uzun süredir milli oyuncu ile ilgileniyordu. Son yaşanan gelişmelerin ardından Marsilya'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde PSG, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmayı planlıyor. PSG, milli hücumcunun bonservisini elinde bulunduran Roma'nın kapısını çalacak.

CENGİZ ÜNDER'İN PERFORMANSI

24 yaşındaki milli sağ kanat, bu sezon Fransız ekibinde çıktığı 31 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı. Cengiz Ünder, bu maçlarda 9 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.