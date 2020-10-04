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Spor

Cengiz Ünder, Leicester'daki ilk maçından mağlup ayrıldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Leicester City, sahasında West Ham United'a 3-0 mağlup oldu. Leicester'da Çağlar Söyüncü 90, Cengiz Ünder 35 dakika süre aldı.

DHA04 Ekim 2020 Pazar 16:45 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 16:45
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İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında oynanan maçta Leicester City sahasında West Ham United'a 3-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey'nin yerine oyuna girdi.

Karşılaşmanın gollerini 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen attı. 2020-21 sezonundaki ilk puan kayıplarını yaşayan Leicester haftayı 9 puanla kapattı. West Ham United ise puanını 6'ya yükseltti. Cengiz Ünder'in ilk kez forma giydiği Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından Aston Villa'yı konuk edecek.

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