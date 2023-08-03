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Spor

Cengiz Ünder, Marsilya'da süre alamadı

Marsilya'nın Bayer Leverkusen ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği hazırlık maçında kadroda bulunan 25 oyuncudan 22'si süre alırken, Cengiz Ünder'in karşılaşmada süre almayan 3 oyuncudan biri olması dikkat çekti.

3 Ağustos 2023 Perşembe 01:57 - Güncelleme:
Cengiz Ünder, Marsilya'da süre alamadı
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder için önemli bir gelişme yaşandı.

Marsilya Teknik Direktörü Marcelino, Bayer Leverkusen ile oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçında kadrodaki 25 oyuncudan 22'sine süre verdi.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ise süre alamayan 3 isimden biri olması dikkat çekti. Marsilya'da Cengiz ile birlikte 3. kaleci Simon Ngapandouetnbu ve Ruslan Malinovskyi de maçta süre bulamadı.

ANLAŞMA ÇIKMADI!

Fenerbahçe, 26 yaşındaki Cengiz Ünder'in transferi için yaptığı görüşmelerde şu ana kadar Marsilya ile anlaşma zemini bulamadı.

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