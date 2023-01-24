Cengiz Ünder transferi hayırlı olsun! Bitti bu iş

Fransa'da Cengiz Ünder için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Marsilya'nın geçtiğimiz günlere takımdan ayrılacağı iddia edilen milli oyuncu Cengiz Ünder için aldığı karar herkesi şaşırttı.
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in ara transferde takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Milli oyuncunun adı Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu.
TUDOR ONDAN MEMNUN
Fransa basınında yer alan habere göre; Dünya Kupası için verilen aranın ardından Cengiz Ünder'in formundaki yükseliş dikkat çekti. Milli oyuncu, Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un da gözüne girmeyi başardı.
Haberde, Marsilya'nın Cengiz Ünder için kararını verdiği ve eski formunu yakalayan milli oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği belirtildi. Igor Tudor da milli oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıktı ve bunların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1251 dakika süre alan milli oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora etki etti.
Star Gazetesi