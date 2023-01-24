Cengiz Ünder transferi hayırlı olsun! Bitti bu iş

Fransa'da Cengiz Ünder için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Marsilya'nın geçtiğimiz günlere takımdan ayrılacağı iddia edilen milli oyuncu Cengiz Ünder için aldığı karar herkesi şaşırttı.

CENGİZ ÜNDER'İN AYRILACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in ara transferde takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Milli oyuncunun adı Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu.

TUDOR ONDAN MEMNUN

Fransa basınında yer alan habere göre; Dünya Kupası için verilen aranın ardından Cengiz Ünder'in formundaki yükseliş dikkat çekti. Milli oyuncu, Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un da gözüne girmeyi başardı.

CENGİZ ÜNDER İÇİN TRANSFER BİTTİ

Haberde, Marsilya'nın Cengiz Ünder için kararını verdiği ve eski formunu yakalayan milli oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği belirtildi. Igor Tudor da milli oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıktı ve bunların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1251 dakika süre alan milli oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora etki etti.