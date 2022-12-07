Cengiz Ünder Türkiye'ye dönüyor! Fransızlar resmen duyurdu

Marsilya'da forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder ayrılık konusu ile birlikte Fransız basınını çokça meşgul ediyor. Jorge Sampoli ile büyük bir çıkış yakalayan Cengiz Ünder, Igor Tudor'un gelişi ile birlikte yedek kulübesinden çıkamaz olmuştu. Igor Tudor takıma katıldıktan sonra birçok dedikodu çıkmış ve oyuncuların Marsilya'nın başında Hırvat hocayı istemediği birçok kez gündeme gelmişti. Geçen yıldan ilk 11'de şans bulan Cengiz Ünder, Dimitri Payet , Gueye ve Gerson yerini kaybetmiş ve yedek kulübesine kök salmışlardı.

CENGİZ ÜNDER AYRILMAK İSTİYOR

Igor Tudor'un ocak ayında ve yıl sonunda göndermek istediği oyuncuların listesi bu yıl yerini kaybeden isimlerden oluşuyor. Hiç kuşkusuz ilk sıradaki adaylardan biride Cengiz Ünder. Milli oyuncumuz teklif gelmesi halinde ya Serie A ekiplerinden birine ya da Türkiye yolcusu olacak gibi duruyor. Serie A'dan birçok dev ekipl isterken, Türkiye'den de Galatasaray'ın ilgisi olduğu Fransız basını tarafından dile getiriliyor.

PLANA UYMUYOR

Jorge Sampoli'nin oyun felsefesi ile kendini bulan Cengiz Ünder, Igor Tudor ile birlikte vasat bir oyuncuya dönüşmeye başlamıştı. Igor Tudor'un hücum oyuncularının performansını yükseltmesindeki mahirliği ne yazık ki Cengiz Ünder'de etkili olmadı. Bu sebeple transfer listesinde en tepede olduğu iddia ediliyor.

Star Gazetesi