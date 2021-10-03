Star.com.tr 3 Ekim 2021 Pazar 07:47 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 07:47

Fransa Ligue 1'de Cengiz Ünder fırtınası yaşanıyor. Sezon başında Marsilya'ya kiralık olarak transfer olan milli futbolcu çıktığı 10 maçta 4 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fransa'da Marsilya taraftarlarının adeta sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu için Marsilya yönetimi hareket geçti.

MARSİLYA CENGİZ ÜNDER'İN BONSERVİSİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ



Sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için hareket geçen Marilya yönetimi milli yıldızın 8.4 milyon euro olan bonservisini ödeme kararı aldı. İtalyan gazeteci Filippe Biafora'nın verdiği bilgiye göre, sezon başında Fransa Ligue 1 maçlarında çok sayıda puan toplayan Cengiz Ünder, Marsilya tarafından memnuniyetle karşılandı ve kulüp oyuncunun bonservisini alma kararı verdi. Marsilya'nın ocakta açılacak transfer döneminde harekete geçeceği belirtilirken sezon sonuna kadar satın alma hakkının bulunduğu kaydedildi.

KULÜP BAŞKANI CENGİZ ÜNDER'E ÖVGÜLER DİZMİŞTİ



Marsilya Kulüp Başkanı Pablo Longoria takıma yeni katılan isimler arasında en çok Cengiz Ünder'i beğendiğini ifade etmişti. Fransız ekip sezon başında yeni bir yapılanmaya gitmiş ve kadrosuna Pablo Longoria, Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder, Pau Lopez , William Saliba ve Luan Peres gibi isimleri katmıştı.