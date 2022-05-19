Cengiz Ünder'e öyle bir kulüp talip oldu ki... Çılgın teklif

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için PSG devreye girdi. Sezon ortasında da Fransız gazeteler dev kulübün milli futbolcuyla ilgilendiğini belirten haberler gündeme taşımıştı. Fransız devi sezon sonunda Roma ile masaya oturarak Cengiz Ünder transferini tamamlamak istiyor.

CENGİZ ÜNDER'E DEV TALİP

Yıldız oyuncunun Marsilya ile sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Marsilya, 1 Temmuz 2020 tarihinde Watford'dan transfer edilen Papa Gueye'nin ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle FIFA tarafından transfer cezası almıştı. Yasağın bu yaz transfer döneminde kaldırılmaması halinde PSG, Cengiz Ünder transferini bitirmeye çalışacak.

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CENGİZ ÜNDER'İN MARSİLYA PERFORMANSI

Milli futbolcu bu sezon Marsilya'da 46 maça çıktı. Fransa Ligue 1'de 31 maça çıkan yıldız oyuncu 9 gol 2 asistlik performans gösterdi. Fransa Kupası'nda 3 maçta 1 gol atan Cengiz, Avrupa Ligi'nde de 2 gol 3 asist yaptı.

Star Gazetesi