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Spor

Cengiz Ünder'e öyle bir kulüp talip oldu ki... Çılgın teklif

Milli futbolcu Cengiz Ünder için dünya devi PSG devreye girdi. Fransız kulüp oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. PSG, Cengiz Ünder transferini sonlandırmak için Roma ile masaya oturacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi19 Mayıs 2022 Perşembe 21:16 - Güncelleme:
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Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için PSG devreye girdi. Sezon ortasında da Fransız gazeteler dev kulübün milli futbolcuyla ilgilendiğini belirten haberler gündeme taşımıştı. Fransız devi sezon sonunda Roma ile masaya oturarak Cengiz Ünder transferini tamamlamak istiyor.

CENGİZ ÜNDER'E DEV TALİP

Yıldız oyuncunun Marsilya ile sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Marsilya, 1 Temmuz 2020 tarihinde Watford'dan transfer edilen Papa Gueye'nin ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle FIFA tarafından transfer cezası almıştı. Yasağın bu yaz transfer döneminde kaldırılmaması halinde PSG, Cengiz Ünder transferini bitirmeye çalışacak.

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CENGİZ ÜNDER'İN MARSİLYA PERFORMANSI

Milli futbolcu bu sezon Marsilya'da 46 maça çıktı. Fransa Ligue 1'de 31 maça çıkan yıldız oyuncu 9 gol 2 asistlik performans gösterdi. Fransa Kupası'nda 3 maçta 1 gol atan Cengiz, Avrupa Ligi'nde de 2 gol 3 asist yaptı.

Star Gazetesi

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