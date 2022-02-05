Cengiz Ünder'i övmeye doyamadılar! ''Harika, olağanüstü, muhteşem...''

Star.com.tr 5 Şubat 2022 Cumartesi 15:33 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 15:34

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Angers'i konuk etti. Ev sahibi takım 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan 5-2 galip ayrıldı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 18, 70 ve 78. dakikalarda Arkadiusz Milik, 21. dakikada Gerson Santos da Silva ve 85. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Angers'in golleri ise 8. dakikada Angelo Fulgini ve 11. dakikada Nabil Bentaleb'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 43'e çıkaran Marsilya maç fazlasıyla Ligue 1'de 2. sıraya yükseldi. 29 puanda kalan Angers ise 12. basamakta bulunuyor.

CENGİZ ÜNDER'DEN 1 GOL, 1 ASİST

Marsilya'da ilk 11'deki yerini yeni transfer Cedric Bakambu'ya kaptıran Cengiz Ünder maça yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada Bakambu'nun yerine oyuna giren Cengiz kısa sürede 1 gol, 1 asist yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu. Milli futbolcunun ceza sahası dışından voleyle attığı gol Fransız basınından büyük övgü aldı.

İşte Cengiz Ünder hakkında Fransız basınında yapılan yorumlar:

"HARİKA, OLAĞANÜSTÜ, MUHTEŞEM, MÜTHİŞ CENGİZ ÜNDER"

Maxi Foot: "64. dakikada Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu ve harika giriş yaptı. Milik'in ikinci golünde olağanüstü bir pasla pozisyonu başlattı, üçüncü golünde ise muhteşem bir asist yaptı. Ardından müthiş bir voleyle gol attı. Harika!"

"CENGİZ ÜNDER HARİKA BİR GİRİŞ YAPTI"

Foot Mercato: "64. dakikada Bakambu'nun yerine harika bir giriş yaptı. Marsilya'nın üçüncü golünden önce attığı pasla Gerson'u mükemmel bir şekilde atağa çıkardı. Sonra güzel bir uzun pasla asist yaptı. Ve mükemmel bir vuruşla Marsilya'nın 5-2 kazanmasını sağladı."

26 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Roma'dan Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder bu sezon Fransız takımıyla 26 resmi maça çıktı. 2 bin 9 dakika sahada kalan milli futbolcu 9 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.