Cengiz Ünder'i övmeye doyamadılar! ''Harika, olağanüstü, muhteşem...''

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Angers'i konuk etti. Ev sahibi takım 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan 5-2 galip ayrıldı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 18, 70 ve 78. dakikalarda Arkadiusz Milik, 21. dakikada Gerson Santos da Silva ve 85. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Angers'in golleri ise 8. dakikada Angelo Fulgini ve 11. dakikada Nabil Bentaleb'den geldi.
Bu galibiyetle puanını 43'e çıkaran Marsilya maç fazlasıyla Ligue 1'de 2. sıraya yükseldi. 29 puanda kalan Angers ise 12. basamakta bulunuyor.
Marsilya'da ilk 11'deki yerini yeni transfer Cedric Bakambu'ya kaptıran Cengiz Ünder maça yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada Bakambu'nun yerine oyuna giren Cengiz kısa sürede 1 gol, 1 asist yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu. Milli futbolcunun ceza sahası dışından voleyle attığı gol Fransız basınından büyük övgü aldı.
İşte Cengiz Ünder hakkında Fransız basınında yapılan yorumlar:
Maxi Foot: "64. dakikada Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu ve harika giriş yaptı. Milik'in ikinci golünde olağanüstü bir pasla pozisyonu başlattı, üçüncü golünde ise muhteşem bir asist yaptı. Ardından müthiş bir voleyle gol attı. Harika!"
Foot Mercato: "64. dakikada Bakambu'nun yerine harika bir giriş yaptı. Marsilya'nın üçüncü golünden önce attığı pasla Gerson'u mükemmel bir şekilde atağa çıkardı. Sonra güzel bir uzun pasla asist yaptı. Ve mükemmel bir vuruşla Marsilya'nın 5-2 kazanmasını sağladı."
Roma'dan Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder bu sezon Fransız takımıyla 26 resmi maça çıktı. 2 bin 9 dakika sahada kalan milli futbolcu 9 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.
Star.com.tr