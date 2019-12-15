Cengiz’den Özbek’e karşı belgeli cevap
ESKİ Başkan Dursun Özbek’in başlattığı haciz işleminin ardından Galatasaray Yönetimi krizi çözmek için harekete geçti.
- Star Spor
Başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, haciz işlemini durdurması için Özbek’le görüştü ancak anlaşılamadı. Başkan Mustafa Cengiz’in bir basın toplantısı düzenleyeceği, Özbek’in seçimi kaybettikten sonra senet düzenleyip kulübe ipotek getirdiğini belgeleriyle anlatacağı öğrenildi.
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