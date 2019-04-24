19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8805
  • 6,5855
  • 241.493
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cenigz Ünder'in yeni hocası Antonio Conte oluyor

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da sezon sonu için teknik direktörlüğe Antonio Conte planları yapılıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktörlük koltuğuna İtalyan isim Antonio Conte'yi getirmenin planları yapılıyor. Sezon sonuna kadar Claudio Ranieri ile devam etmeyi düşünen Roma, sezon sonunda takımı Conte'ye emanet etme hesapları yapıyor.

Roma'nın menajerlik görevi için Antonio Conte'ye 9.5 milyon euro maaş vermeyi planladığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Romalı yöneticiler ile Conte'nin Londra'da bir görüşme gerçekleştirdiği de öne sürüldü. Conte'nin son olarak çalıştığı Chelsea'den aldığı 11 milyon euro'dan az bir rakam olmasına karşın Conte'nin bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Roma'nın Antonio Conte'nin yüksek maaaşını ödeyebilmek için Edin Dzeko, Javier Pastore ve Steven N'Zonzi üçlüsünden ikisiyle yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Roma'nın ayrıca Torino'nun sportif direktörü Gianluca Petrachi'yi de spotif direktörlüğe getireceği iddia edildi.

(Sporx)

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Yeniden bağımsızlık referandumu istiyorlar

Yeniden bağımsızlık referandumu istiyorlar

'Osmanlı ricali Ermeni çetesi tarafından katledildi'

'Osmanlı ricali Ermeni çetesi tarafından katledildi'

Başkan Erdoğan'dan Sri Lanka'ya taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan Sri Lanka'ya taziye telefonu

'İstanbul Havalimanı dünyada 1'inci olacak'

'İstanbul Havalimanı dünyada 1'inci olacak'

CHP'li belediye sözünü tutmadı, işçiler eylem başlattı

CHP'li belediye sözünü tutmadı, işçiler eylem başlattı

ASALA'yı öncüsü olarak tanımlıyor! YPG/PKK Ermeni terör grubu kurdu

ASALA'yı öncüsü olarak tanımlıyor! YPG/PKK Ermeni terör grubu kurdu

Ruhani: O iki devlet varlıklarını İran’a borçlu

Ruhani: O iki devlet varlıklarını İran’a borçlu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı

Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Evinin bahçesine bakın ne yaptı!

Evinin bahçesine bakın ne yaptı!

Afrika’ya taşınıyorlar...

Afrika’ya taşınıyorlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA