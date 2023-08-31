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Spor

Cenk Ergün: Galatasaray herkese rakip olur

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Şampiyonlar Ligi kura çekimin ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos 2023 Perşembe 21:32 - Güncelleme:
Cenk Ergün: Galatasaray herkese rakip olur
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Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Şampiyonlar Ligi kura çekimini değerlendirdi. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmeleri hakkında konuşan Ergün, "Hepimize hayırlı olsun. Sonuçta bu kura şansı. Çok güçlü takımlar. Dengimiz olanlar var. Belki bizden daha zayıf olan var. Galatasaray herkese rakip olur, herkesin olduğu gruptan çıkan bir kulüptür. Hem büyük hedeflere konsantre olup hem daha denk gibi olanlara takılmamak lazım. Takımımız çok güçlü ve daha da kuvvetleniyor." dedi.

"DEVLER LİGİ'NE ALIŞIĞIZ"

Sözlerine devam eden Cenk Ergün, "Şampiyonlar Ligi'ne alışığız. Aslolan buraya sürekli gelebilmek. İnsanlar bizi yeniden görünce 'Sizi görmek ne güzel' diyor. Tüm camiamız elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Gruptan çıkmak isteyeceğiz. Kimle ne zaman oynayacağımız da önemli. Bu formatın son senesi. Fikstür belirleyici olacak. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi hayırlı olsun. Takımımız en iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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