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Spor

Cenk Ergün: TFF'ye endişemizi bildirdik

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Ergün, kura çekimini değerlendikten sonra Ankara'da oynanacak maçla ilgili zemin endişelerinden bahsetti.

12 Şubat 2024 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
Cenk Ergün: TFF'ye endişemizi bildirdik
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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Türkiye Kupası kura çekimi sonrası açıklamalar yaptı.

Cenk Ergün A Spor'a yaptığı açıklamada, "Sonuçta bu kura şansı. Bize en son eşleşme kaldı. İki İstanbul takımı olduğu için de İstanbul'da kalmamız kesinleşti. Yarı finale çıkarsak da İstanbul'da kalma ihtimalimiz var. Bunun çok önemi yok. İç sahada da beklenmedik sonuçlar olabiliyor. Her maç önemli. Bu yoğun fikstürde maçın İstanbul'da olması bir avantaj. Karagümrük de çok değerli bir rakibimiz. Karagümrük'ü elemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"TFF'YE ENDİŞELERİMİZİ BİLDİRDİK"

Cenk Ergün ayrıca, "Şu anda sezon sonuna kadar neredeyse hafta içi boşluk olmayacak. Her hafta içi dolu. Prag maçı var ve Ankara'ya gideceğiz. Zemininde bir takım sıkıntı var. TFF'ye endişelerimizi bildirdik. Sonuçta kararı onlar verecek. Programımızı Ankara'ya gidecek şekilde yapıyoruz. Aksi bir bildirim bize yapılmadı." ifadelerini kullandı.

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