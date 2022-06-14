Galatasaray'da yeni bir dönem başlarken, camianın en çok merak ettiği konuların başında teknik direktörün kim olacağı sorusu var.

Fanatik'in haberine göre; hatırlanacağı gibi, sarı kırmızılı kulüpte seçim süreci uzayınca, yönetime talip olan isimler transfer vb. konularda daha fazla gecikmemek üzere çalışmalara erkenden başlamıştı. Bu çalışmalarda etkin rol alan isimlerden biri de Cenk Ergün'dü.

KAZANDIKTAN SONRA EL SIKIŞTI

Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıran Gedson Fernandes hamlesi Daha öncekidöneminde şampiyonluk kadrosu kuran, ancak Fatih Terim takımın başına geçince pasifize edilen Cenk Ergün, son haftalarda Eşref Hamamcıoğlu adına bazı görüşmeler yapıyordu. Özellikle teknik direktör konusunda yakın temaslarda bulunan Ergün,'dan ayrılanile prensip anlaşmasına varmıştı.

Seçimden önceki süreç devam ederken, Dursun Özbek'ten, "Tarafsızlığını kaybediyorsun" yönünde bir mesaj alan Cenk Ergün, yazılı açıklama yaparak, "İki adaya da eşit mesafede bir profesyonelim" ifadesini kullanmıştı.

KURMAYLARI DA ONAY VERİRSE...

Domenec Torrent gönderilirse faturası ağır olacak! Gelinen noktada merakla beklenen hamle gerçekleşti. Dursun Özbek'in, kongreyi kazandıktan sonra Cenk Ergün'le tekrar anlaştığı öğrenildi. Bugün Sportif A.Ş. yönetimi büyük ölçüde belli olacak.'ün de bir kez dahasıfatıyla kulübe dönmesi bekleniyor.

Özbek'le yaptığı son görüşmede teknik direktör temasları hakkında bilgi veren Cenk Ergün, Marco Rose ile yaptığı anlaşmayı ileterek, kendisiyle tekrar bir araya gelme şansının bulunduğunu bildirdi. Dursun Özbek ise bu kararı Sportif A.Ş. yönetimini belirledikten sonra kurmaylarıyla masaya yatıracağını dile getirdi.