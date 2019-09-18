Cenk için Katar iddiası
Everton’da teknik direktör Marco Silva’nın takımda düşünmediği ve kulübeye hapsettiği milli golcüye Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa’nın talip olduğu öne sürüldü.
STAR
İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Everton’ın kadrosunda yer alan ancak teknik direktör Marco Silva’nın oynatmadığı milli golcümüz Cenk Tosun için SkySports yeni bir iddia ortaya attı. SkySports, Katar kulübü Al Gharafa’nın Cenk Tosun’u istediğini ve bu oyuncu için Everton’la masaya oturmaya hazırlandığını haber yaptı. Türk Milli Takımı’nda Moldova’ya 3 gol atmasına rağmen Everton’ın son lig mücadelesi olan Bournemouth maçında da kadroya giremeyen Cenk’e Katar ekibinin 3 yıllık sözleşme önereceği ileri sürüldü. 28 yaşındaki golcünün Juventus’tan Moise Kean’ın transferi sonrası oynama şansı iyice azalmıştı. Cenk bu sezon sadece kupa mücadelesinde Lincoln’e karşı 16 dakika oynayıp 1 asist yapmıştı.
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